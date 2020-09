Club BLU in Rotterdam gaat extra beveiligers inzetten nadat het pand in de nacht van zondag op maandag beschoten werd. Dat laat de woordvoerder van de discotheek maandag aan NU.nl weten.

De voordeur van het pand werd beschoten. De club was nog open op het tijdstip van de beschieting, maar niemand raakte gewond. Waarom de club werd beschoten, is nog onbekend.

De politie doet onderzoek. De eigenaar van de club looft een beloning van 35.000 euro uit voor de gouden tip die naar de verdachte van de beschieting leidt.

De extra beveiligers die de club wil inzetten, zullen tussen 22.00 en 8.00 uur aanwezig zijn. Zij houden toezicht op het buitenterrein, het parkeerterrein, bij de noodingang en de hoofdingang, en aan de straatkant naast de club.

Tussen 22.00 en 8.00 worden er dranghekken bij de hoofdingang geplaatst zodat passanten niet te dichtbij kunnen komen. De beveiligers nemen bij verdachte situaties of calamiteiten contact op met de hoofdbeveiliger.

De eigenaar van de club wil voorkomen dat de discotheek weer op last van de burgemeester gesloten wordt en heeft daarom een brief naar de gemeente gestuurd. Hierin staat onder meer het nieuwe beveiligingsplan gepresenteerd. Ook wordt er in de brief gevraagd of politie vaker kan surveilleren bij de discotheek.

Eerder handgranaten aangetroffen bij Club BLU

De uitgaansgelegenheid in Rotterdam-Oost was al eerder doelwit van incidenten. Zo werd in 2017 een op scherp staande handgranaat voor de discotheek aangetroffen en werd de voordeur beklad met de woorden 'war' en 'oorlog'.

Op last van burgemeester Ahmed Aboutaleb werd het pand toen gesloten. Club BLU spande echter een kort geding tegen de gemeente Rotterdam aan, waarna de uitgaansgelegenheid begin 2018 weer open mocht.

Een jaar later werd opnieuw een handgranaat voor de ingang van de club aangetroffen.