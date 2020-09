In een woning aan de Putselaan in Rotterdam zijn maandagmiddag een handgranaat en een vuurwapen aangetroffen. Het Team Explosieven Verkenning (TEV) was ter plaatse voor onderzoek, zo meldt een politiewoordvoerder aan NU.nl.

Tijdens een onderzoek trof de politie een Kalashnikov, grote hoeveelheden munitie, verdovende middelen en een pers om drugs mee te vervaardigen aan. Om wat voor onderzoek het gaat, kan de politie nog niet zeggen.

Ook werd er een handgranaat aangetroffen. Deze is veiliggesteld door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.