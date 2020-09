De Maastunnel in Rotterdam is in september verschillende nachten afgesloten voor autoverkeer. De afsluitingen zijn nodig voor regulier onderhoud en werkzaamheden voor renovatie.

De tunnel is komende week van maandag om 22.00 uur tot dinsdag om 00.30 uur gesloten in de richting van Rotterdam Zuid. Vanaf 00.30 uur tot 6.00 uur is de tunnel in beide richtingen gesloten. In de nachten vanaf dinsdag op woensdag tot en met de nacht van donderdag op vrijdag is de tunnel gesloten tussen 22.00 uur en 6.00 uur in de richting van Rotterdam Zuid.

Ook is de tunnel gesloten van maandag 7 september om 22.00 uur tot dinsdag 8 september om 00.30 uur in de richting van Rotterdam Zuid. Vanaf 00.30 uur tot 6.00 uur is de tunnel in beide richtingen dicht.

Eind september sluit de tunnel nogmaals in de richting van Rotterdam Zuid in de nacht van maandag 28 september op dinsdag 29 september en de nacht van dinsdag 29 september op woensdag 30 september. Beide afsluitingen vinden plaats van 22.00 uur tot 6.00 uur.

Verkeer kan tijdens de afsluitingen omrijden over de Erasmusbrug, Willemsbrug, Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug.