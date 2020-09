De politie heeft zaterdag een 36-jarige overleden vrouw "onder verdachte omstandigheden" aangetroffen in een woning aan de Insulindestraat in Rotterdam. Ook troffen agenten een 39-jarige zwaargewonde man aan.

De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van zijn verwondingen kan een politiewoordvoerder nog niets zeggen.

De politie meldde in de middag dat er drie kinderen van drie, vijf en zeven jaar zijn opgevangen. Zij zijn gelukkig ongedeerd gebleven.

De melding over het incident kwam rond 11.30 uur bij de politie binnen. Het is nog onduidelijk wat er zich precies in de woning heeft afgespeeld. De politie is momenteel ter plaatse voor onderzoek.

In het kader van het lopende onderzoek kan er verder nog geen informatie worden vrijgegeven.