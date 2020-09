Het Van Maanenbad in Rotterdam is vrijdagmiddag per direct gesloten omdat een van de medewerkers van het zwembad positief getest is op het coronavirus.

Badgasten die lessen volgen bij het zwembad worden momenteel op de hoogte gesteld van de situatie bij het Van Maanenbad.

Vanuit bron- en contactonderzoek van de GGD wordt bekeken hoe groot het risico is dat andere medewerkers en badgasten besmet zijn geraakt met het coronavirus. Afhankelijk van de resultaten van het onderzoek blijft het zwembad voor nu gesloten. Het Van Maanenbad zal weer open gaan als het veilig is.