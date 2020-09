De politie heeft dinsdagmiddag vijf verdachten aangehouden in een hotel in het centrum van Rotterdam op verdenking van oplichting. Dat meldt de politie vrijdag.

Oplichters deden zich in een WhatsApp-bericht aan een vrouw voor als haar kind dat een nieuw nummer zou hebben. Vervolgens vroegen ze om geld. Volgens de politie staat deze vorm van fraude ook wel bekend als 'vriend in noodfraude'. De vrouw had de fraude door, maar liet dit niet blijken en schakelde een programmamaker in. Samen hebben ze de locatie van de afzenders van de berichten achterhaald.

Daarna is contact opgenomen met de politie die op de locatie vijf verdachten heeft aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 21 jaar uit Rotterdam. Agenten hebben laptops, telefoons, een bankreader, geld en een auto in beslag genomen.

De verdachten zijn heengezonden in afwachting van hun proces. Het onderzoek van de politie loopt door. Slachtoffers van deze vorm van fraude worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.