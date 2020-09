De politie heeft vorige week tijdens een autocontrole op de Boompjes in Rotterdam een geldbedrag van 42.000 euro gevonden in het voertuig van een vijftigjarige man. Later werd bij een doorzoeking in een woning nog eens 20.000 euro gevonden, meldt de politie vrijdag.

Naast de contante geldbedragen droeg de man een Rolex ter waarde van 10.000 euro. De man zei dat hij geen werk had en kon de rechtmatigheid van het horloge niet verklaren.

De politie doorzocht later een woning in Rotterdam waar nog eens 20.000 euro verstopt in een koffiezetapparaat werd gevonden. De agenten namen het totale geldbedrag van 62.000 euro en het horloge in beslag. Ook de auto van de man werd in beslag genomen.

Tegen de man is een proces-verbaal opgemaakt wegens witwassen. Hij kreeg daarnaast direct een strafbeschikking van 6.300 euro en deed afstand van de aangetroffen goederen.