Een dertigjarige man uit Rotterdam is woensdag aangehouden door de politie op verdenking van witwassen. De politie kwam hem op het spoor door een achtervolging in Breda, eerder in augustus.

De politie achtervolgde begin augustus een motorrijder in Breda. Na een korte achtervolging konden agenten de bestuurder aanhouden. De man bleek geen geldig rijbewijs te hebben en verklaarde de motor te hebben gehuurd bij een verhuurbedrijf in Rotterdam.

Uit onderzoek bleek dat de verhuurder meerdere voertuigen op zijn naam had staan, zowel motorfietsen als auto's. Ook bleek dat het verhuurbedrijf niet officieel ingeschreven stond.

Daarop besloot de politie de dertigjarige Rotterdamse verhuurder aan te houden op verdenking van witwassen. Daarbij werden een geldbedrag van 87.000 euro en vier voertuigen met een totale waarde van 40.000 euro in beslag genomen. De voertuigen die nog niet zijn aangetroffen, worden later ook in beslag genomen.

Mogelijk zijn de illegaal verhuurde voertuigen gebruikt bij criminele activiteiten. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.