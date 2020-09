Het zestienjarige meisje dat ervan wordt verdacht de vijftienjarige Alice te hebben doodgestoken in een woning aan de Mathenesserdijk in Rotterdam, blijft dertig dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam donderdag besloten.

De rechtbank besloot op 14 augustus de verdachte veertien dagen langer in voorarrest te laten zitten. Donderdag werd besloten de hechtenis met nog eens dertig dagen te verlengen.

Het dodelijke steekincident vond op 12 augustus plaats in de Rotterdamse wijk Spangen. De vijftienjarige Alice uit Schiedam overleed aan haar verwondingen.

Het meisje kon dankzij een crowdfundingactie worden begraven in haar geboortestad Manaus in Brazilië.