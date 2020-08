De gemeente Rotterdam start met een testfase van de website SpotR waarmee Rotterdammers kunnen zien welke openbare plekken drukbezocht worden, meldt de gemeente Rotterdam woensdag.

Bewoners en bezoekers van Rotterdam kunnen met behulp van de site beslissen of ze naar een locatie willen gaan. De druktemeter laat ook zien rond welke tijd het naar verwachting weer rustiger is.

Volgens de gemeente is de website een hulpmiddel om de economie in Rotterdam draaiende te houden tijdens de coronacrisis. "We helpen bewoners en bezoekers op een veilige manier te genieten van alles wat de stad te bieden heeft. Tegelijkertijd helpen we Rotterdamse ondernemers hun zaak draaiende te houden. Zoiets kan alleen met innovaties als SpotR", aldus wethouder Barbara Kathmann.

De gemeente start met de testfase van de site. Ook zal er in het najaar een app verschijnen van de druktemeter.

SpotR slaat geen persoonsgegevens, waardoor volgens de gemeente de privacy van gebruikers gewaarborgd kan worden.