VodafoneZiggo, KPN en ProRail hebben vanwege het slechte bereik in de Willemsspoortunnel een nieuw mobiel netwerk aangelegd in de Rotterdamse tunnel, meldt een woordvoerder woensdag.

De Willemsspoortunnel is 20 meter diep en ruim 3 kilometer lang. Reizigers hadden hierdoor last van een haperende verbinding in de tunnel.

VodafoneZiggo, KPN en ProRail hebben 4,5 kilometer aan voedingskabels en ruim 6,5 kilometer aan glasvezelkabel aangelegd. Hierdoor kunnen reizigers door blijven werken in de tunnel.

De tunnel maakt deel uit van de spoorlijn tussen Rotterdam Centraal en Breda.