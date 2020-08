De brandweer is dinsdagochtend uitgerukt voor een brand in een woning aan de Graswinckelstraat in de Rotterdamse wijk Overschie. Niemand raakte hierbij gewond, meldt een woordvoerder van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond aan NU.nl.

De brand brak uit op de tweede etage van de woning. De brandweer kwam met drie blusvoertuigen en een redvoertuig naar de locatie toe. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Of er tijdens de brand mensen in het pand aanwezig waren, was volgens de woordvoerder van de veiligheidsregio nog onbekend. Ter plaatste werden geen gewonden aangetroffen.

Rond 9.30 uur was de brand onder controle.