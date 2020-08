De politie is op zoek naar de voortvluchtige tbs'er Henk Ernst. Hij zou gesignaleerd zijn in de provincie Zeeland en in Rotterdam.

De politie waarschuwt mensen die Ernst tegenkomen om hem niet zelf te benaderen. In plaats daarvan kunnen ze de politie inlichten via de opsporingstiplijn via 0800-6070. Tijdens de uitzending van Opsporing Verzocht dinsdag zal meer aandacht aan de voortvluchtige tbs'er worden besteed.

Volgens PZC werd Ernst eerder al meerdere malen in Zeeland gesignaleerd. De voortvluchtige tbs'er werd veroordeeld voor gewapende overvallen, afpersingen, gijzeling, inbraken en diefstallen.

Hij zat de laatste fase van zijn tbs-traject in Rotterdam uit, toen hij op een avond niet terugkeerde van verlof.