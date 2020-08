De GGD Rotterdam-Rijnmond erkent dat er fouten zijn gemaakt rond het afnemen van coronatesten en de uitvoer van het bron- en contactonderzoek. Dat meldt een woordvoerder aan NU.nl na eerdere berichtgeving van Rijnmond.

Uit een lezersonderzoek van Rijnmond bleek onder meer dat resultaten van testen laat werden doorgegeven en dat werknemers tegenstrijdige adviezen verstrekten. Ook zouden mensen met milde klachten niet getest hoeven worden en is het onduidelijk wanneer iemand klachtenvrij is.

De tegenstrijdige adviezen die mensen soms krijgen zijn volgens de woordvoerder het gevolg van het trainen van nieuwe mensen in korte tijd. "Het kan voorkomen dat iemand een keer een verkeerd advies geeft. Door supervisie en training werken we aan het behouden en verbeteren van de kwaliteit."

Daarnaast zijn er inderdaad gevallen van testuitslagen die laat worden doorgegeven. "Dit kan aan meerdere processen in de keten liggen. Zo wordt de test afgelegd en overgebracht naar het lab. Vervolgens moeten de testen worden onderzocht in het lab en de uitslagen worden verwerkt in een systeem. Ook moeten de uitslagen worden verwerkt in het patiëntendossier. Daarna wordt de patiënt pas gebeld."

Het aantal besmettingen in Rotterdam is sinds eind juli toegenomen. In sommige gebieden in Rotterdam is het daarom verplicht om een mondkapje te dragen.