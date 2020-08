De politie heeft zaterdagavond twee personen aangehouden in Capelle aan den IJssel in verband met het steekincident eerder op de avond op de Grote Visserijstraat in Rotterdam. Daarbij werd een 29-jarige Rotterdammer neergestoken na een verkeersruzie.

Een automobilist en een scooterrijder raakten even na 20.00 uur in gevecht ter hoogte van de Rösener Manzstraat. Volgens de politie is de aanleiding van de ruzie nog niet duidelijk. De automobilist stak de scooterrijder in zijn zij. De dader is vervolgens samen met zijn bijrijder vertrokken.

Het slachtoffer was aanspreekbaar en is met twee steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de verdachte is teruggevonden bij de Bazuin in Capelle aan den IJssel.

De verdachte is samen met zijn bijrijder in een woning in de buurt aangehouden. Het gaat om 47-jarige man uit Rotterdam en een 54-jarige vrouw uit Amstelveen.