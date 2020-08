Een man is zaterdagavond rond 20.00 uur gewond geraakt bij een steekpartij op de Grote Visserijstraat in Rotterdam. Het incident vond plaats na een verkeersruzie.

De dader is na de ruzie weggereden, meldt de politie. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn toestand zijn geen details bekendgemaakt.

De politie roept getuigen op zich te melden.