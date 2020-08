Vanaf zondag krijgen mensen die weigeren een mondkapje te dragen in gebieden waar dat verplicht is in Rotterdam sneller een boete van 95 euro. Dat laat de gemeente Rotterdam zaterdag weten.

De politie en handhaving zullen mensen die geen mondkapje dragen in de verplichte gebieden in de eerste instantie nog een waarschuwing geven. Ook zullen ze de regel nog een keer uitleggen. Wanneer de persoon alsnog weigert een mondkapje te dragen, wordt de boete van 95 euro uitgeschreven.

De mondkapjesplicht geldt in delen van het centrum, op de markten van de Binnenrotte, Grote Visserijstraat en Afrikaandermarkt en de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium.

De proef met de mondkapjes in Rotterdam duurt nog tot 31 augustus.

De gemeente Amsterdam besloot eerder al om sneller boetes uit te delen als mensen geen mondkapje dragen op de plekken waar dit verplicht is. Ook in Amsterdam bedraagt de boete 95 euro.

Kort geding over mondkapjesplicht

De rechtbank in Amsterdam oordeelde woensdag dat de mondkapjesplicht in delen van Amsterdam mocht worden opgelegd op basis van een noodverordening. Een lokale ondernemer, gesteund door stichting Viruswaarheid, had een kort geding aangespannen tegen de mondkapjesplicht.

De rechtbank vindt dat eerdere maatregelen niet voldoende hebben geholpen om de 1,5 meter in de aangewezen zones te handhaven. Daarnaast gaat het om "een relatief kleine inbreuk op het grondrecht van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer".

De mondkapjesplicht werd op 5 augustus ingevoerd in delen van Amsterdam, maar ook in Rotterdam. De gemeenten besloten daartoe omdat het in de betreffende gebieden zeer lastig is om 1,5 meter afstand te bewaren vanwege de drukte.