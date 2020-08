De politie heeft vrijdagochtend twee jongens van zeventien en achttien jaar uit Rotterdam aangehouden in hun woning. Ze worden verdacht van brandstichting met behulp van molotovcocktails tijdens de ongeregeldheden in Rotterdam Zuid afgelopen week.

Afgelopen week werden tijdens de ongeregeldheden in Rotterdam Zuid verschillende branden gesticht. De politie vermoedt dat hierbij gebruik is gemaakt van molotovcocktails.

Na de aanhouding van de verdachten heeft de officier van justitie besloten dat zij zich maandag moeten verantwoorden bij de Rechter-Commissaris.

De politie heeft na de ongeregeldheden al eerder verschillende jongeren in de leeftijd van 13 tot 22 jaar aangehouden. Daarnaast kreeg een groep jongeren samen met hun ouders een bezoek van de wijkagent. In een brief uit naam van de burgemeester zijn de jongeren verzocht niet meer deel te nemen aan de ongeregeldheden.

Hoewel het de afgelopen dagen rustiger is geweest, houdt de politie er rekening mee dat de situatie kan veranderen.