De rechtbank Rotterdam heeft vrijdag een 47-jarige Rotterdammer een gevangenisstraf van vijf jaar opgelegd met aftrek van voorarrest en een ontzegging van de bevoegdheid op motorrijtuigen voor vijf jaar. De man is veroordeeld vanwege een ongeval dat plaatsvond op 31 juli 2018 in Rotterdam, waarbij een 19-jarige voetganger op een zebrapad werd aangereden en later overleed.

De verdachte reed met ongeveer 75 kilometer per uur op de voetganger af op de kruising van de Bergweg met de Zwart Janstraat en de Rodenrijselaan. Het slachtoffer is enkele dagen later overleden aan de gevolgen van de aanrijding.

De bestuurder is na de aanrijding met de voetganger niet gestopt, maar doorgereden met dezelfde snelheid. Daarbij raakte de automobilist bijna een fietser.

Volgens de rechtbank kwalificeert dit gedrag als doodslag. De opgelegde straf komt overeen met de eis van de officier van justitie. De rechtbank vindt het ook in het nadeel van de verdachte werken dat aanwijzingen zijn aangetroffen dat de automobilist sporen van de aanrijding aan zijn auto heeft weggemaakt of laten wegmaken.

Daarnaast heeft de rechtbank sterke twijfels bij de verklaring dat de verdachte geheugenverlies zou hebben. Dit leidt volgens de rechtbank tot extra leed bij de nabestaanden.