De tentoonstelling Remix Rotterdam. Boijmans X Wereldmuseum opent 4 september in het Wereldmuseum in Rotterdam. De tentoonstelling is onderdeel van het samenwerkingsproject Boijmans bij de Buren.

In de tentoonstelling zijn objecten uit de collecties van beide musea opgenomen. De expositie laat zien in welke werelden de voorwerpen zijn ontstaan.

Werk van onder anderen Jean-Michel Basquiat, A.R. Penck, Jeroen Eisinga en Constant Nieuwenhuis wordt getoond in de expositie. Ook werk van Jan van Eyck is opgenomen in de tentoonstelling, zoals het werk De drie Maria's aan het graf. De door Van Eyck nageschilderde Syrische apothekerspot is het vroegst bekende voorbeeld van Arabisch aardewerk in de Europese beeldende kunst.

De tentoonstelling is te zien van 4 september tot en met 9 januari.