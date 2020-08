De Douane heeft maandag tijdens een controle in de Rotterdamse haven 600 kilogram cocaïne gevonden in een container met de stof calcium silicon. De container was bestemd voor een bedrijf in Moerdijk.

De straatwaarde van de partij cocaïne bedraagt volgens het Openbaar Ministerie (OM) zo'n 45 miljoen euro. Het bedrijf in Moerdijk heeft vermoedelijk niks met de smokkel te maken.

De container uit Brazilië kwam afgelopen zaterdag met een zeeschip vanuit London Gateway binnen.

De Douane heeft in het afgelopen weekend ruim 2.700 kilogram cocaïne in drie verschillende containers onderschept.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van de Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het OM in Rotterdam, onderzoekt de zaak. De drugs zijn inmiddels vernietigd.