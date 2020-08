De forensische opsporing (FO) van de politie heeft in de nacht van zondag op maandag onderzoek gedaan naar een enorme knal in Rotterdam-West. De recherche was in eerste instantie bezig met een onderzoek een paar straten verderop.

"Tijdens onze werkzaamheden op de Spaansebocht afgelopen nacht hoorden wij een enorme knal. Iets later werden wij verzocht naar de Tjalklaan te gaan", zo laat de forensische opsporing maandag weten op Instagram.

De enorme knal vond plaats bij een kapperszaak. Een dubbele ruit in het pand ging daarbij kapot. Omwonenden hadden de politie al gebeld.

"Hier aangekomen zagen wij dat de plaats delict keurig was afgezet en hebben wij eerst het advies gegeven om het TEV (Team Explosieve Verkenning) te laten komen voor een eerste onderzoek", aldus de FO.

Het is nog niet duidelijk wat er precies is ontploft.