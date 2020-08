Bij een mogelijke overval in een woning aan de Guldenwaard in Rotterdam is zondag iemand lichtgewond geraakt. De politie doet onderzoek naar het incident.

De mogelijke overval vond plaats tussen 7.45 en 17.00 uur. Volgens de politie verloopt de communicatie met het slachtoffer moeizaam en is er daardoor nog weinig bekend over wat zich in de woning heeft afgespeeld.

De daders zijn nog voortvluchtig. Mogelijk zijn zij langere tijd in de woning aanwezig geweest en is er geld buitgemaakt. De auto van het slachtoffer, een grijze Volkswagen Golf, hebben zij meegenomen.

Mensen die meer weten over het incident of iets verdachts gezien hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.