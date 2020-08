Een onbekend aantal inbrekers heeft zondagavond in Rotterdam een 33-jarige man met een vuurwapen geslagen nadat zij in zijn woning aan de Spaansebocht hadden ingebroken. Het slachtoffer raakte hierbij gewond. De daders zijn met een geldbedrag gevlucht.

De mannen vielen de woning binnen en bedreigden het slachtoffer met een vuurwapen. Volgens de politie ontstond er vervolgens een "schermutseling", waarbij de 33-jarige man geslagen werd. Ook ging er een ruit van de woning kapot.

De man is nog achter de inbrekers aangerend, maar zij wisten te ontkomen. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis voor behandeling van zijn verwondingen.

De politie heeft sporenonderzoek in de woning gedaan. Ook hebben agenten een getuige gesproken, maar desondanks komen zij graag in contact met meer getuigen of mensen die mogelijk camerabeelden hebben van de verdachten. Om hoeveel mannen het precies gaat, is niet bekend.