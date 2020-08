Vanwege een autobrand op de A20 bij Rotterdam-Crooswijk richting de Hoek van Holland is er zaterdag een file ontstaan vanaf het Terbregseplein, meldt Rijkswaterstaat.

Twee rijstroken zijn momenteel dicht. Verkeer vanaf Prins Alexander naar Rotterdam-Noord dient rekening te houden met een vertraging van meer dan een uur.

De brandweer is onderweg naar de locatie. Op beelden is te zien dat de brand flink wat rook veroorzaakt. Tot hoe laat de vertraging gaat duren, is nog onbekend.