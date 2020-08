Wethouder Bert Wijbenga van Handhaving laat weten dat alle zaken in Rotterdam rondom het sisverbod worden geseponeerd. Dat meldt Rijnmond vrijdag.

Volgens de Algemene Plaatselijke Verordening, waaronder het sisverbod valt, kan intimidatie op straat en sissen bekeurd worden met een boete van 200 euro.

Het hof in Den Haag oordeelde eind vorig jaar dat het sisverbod wettelijk niet ondersteund wordt, omdat straatintimidatie volgens de wet niet verboden is. Het Openbaar Ministerie vindt dat cassatie hiertegen zinloos is.