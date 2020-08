De A4 van Den Haag richting Rotterdam is van vrijdag 14 augustus om 21.00 uur tot de nacht van zondag 16 op maandag 17 augustus om 5.00 uur gesloten tussen Delft-Zuid en knooppunt Benelux.

Toerit 14 (Delft-Zuid) is in deze periode ook gesloten. Daarnaast is de Beneluxtunnel dicht in de richting van de A15 (Vlaardingen-Pernis).

Omrijden tussen Den Haag en Rotterdam kan via de A13, A120, A16 en A15. Verkeer in de richting van Delft-Zuid kan omrijden via de N470 en de A13.