De politie heeft woensdagavond drie mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn geweest bij een schietincident op de Emelissedijk in Rotterdam. Niemand raakte hierbij gewond.

Getuigen hoorden rond 18.15 uur enkele schoten vanuit een portiek. Bij het schietincident raakte niemand gewond, maar ter plaatse troffen agenten wel een vrouw aan die in elkaar zakte. Zij is onderzocht door ambulancepersoneel. Waarom zij in elkaar zakte, is vooralsnog niet bekend.

In een van de omliggende woningen werden drie verdachten en een vuurwapen aangetroffen. De precieze betrokkenheid van het drietal wordt onderzocht.

De Forensische Opsporing heeft sporenonderzoek gedaan. De politie zet het onderzoek voort en hoort getuigen.