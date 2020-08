De politie heeft twee waarschuwingsschoten gelost en een auto in beslag genomen bij de aanhouding van een dief die woensdagmiddag een sieraad heeft gestolen aan de Heindijk in Rotterdam.

Een man werd rond 15.00 uur in zijn woning aan de Heindijk bestolen door twee mannen die in het huis waren om iets te verkopen. De man is achter de dieven aangegaan maar raakte hen kwijt.

In de Middelharnisstraat zagen agenten een auto die voldeed aan het signalement dat het slachtoffer en getuigen gaven. De bestuurder van de witte SEAT kreeg een stopteken, maar stopte de auto en rende weg. Nadat agenten twee waarschuwingsschoten hebben gelost is de verdachte aangehouden.

De auto van de verdachte is in beslag genomen. De politie is op zoek naar getuigen van het incident.