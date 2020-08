De Heinenoordtunnel in de A29 is in de nacht van 14 en 15 augustus afgesloten in één richting vanaf middernacht vanwege werkzaamheden.

De tunnel is gesloten richting Bergen op Zoom tussen middernacht en 5.00 uur 's ochtends in de nacht van donderdag op vrijdag 14 augustus. Ook toerit 20 Barendrecht/Heerjansdam richting Bergen op Zoom is in deze periode gesloten.

In de nacht van vrijdag op zaterdag 15 augustus is de Heinenoordtunnel gesloten richting Rotterdam van middernacht tot 5.00 uur 's ochtends. Toerit 21 Oud-Beijerland/'s-Gravendeel richting Rotterdam is in dit tijdvak gesloten.

Omrijden richting de Hoeksche Waard kan via de A15, A16 en de N217.

In de richting van Zierikzee/Bergen op Zoom kan omrijden via de A16, A17 en A59.

De Kiltunnel is tijdens de werkzaamheden tolvrij.