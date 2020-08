De zevenjarige jongen die maandag uit het water is gehaald bij de Zevenhuizerplas in Rotterdam is dinsdag overleden in het ziekenhuis. Dat meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.

De jongen is maandag op het strand gereanimeerd nadat hij volgens de politie geruime tijd in het water had gelegen.

In zeer zorgelijke toestand is de jongen naar het Erasmus Medisch Centrum vervoerd. De jongen verkeerde eerder op de dag nog in kritieke toestand.

Hulpdiensten rukten maandagavond om 20.45 uur ook uit vanwege een melding over een drenkeling in de Zevenhuizerplas. Een 25-jarige man is uit het water gehaald. Reanimatie op het strand mocht echter niet meer baten. Het is nog onbekend hoe hij heeft kunnen verdrinken.