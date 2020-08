Verschillende flatwoningen in de Ameidestraat in Rotterdam-Overschie zijn in de nacht van maandag op dinsdag ontruimd vanwege een brand. Twee personen die rook hadden ingeademd, zijn in de ambulance nagekeken, zo meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

De brand woedde in twee woningen op de negende en tiende verdieping. De brandweer gaf rond 1.00 uur het sein brand meester.

De bewoners van de genoemde twee woningen konden in verband met asbest nog niet terugkeren. Zij zijn in de buurt opgevangen.

Een aantal bewoners van omliggende woningen moest wachten tot de rook was weggetrokken. Zij zijn inmiddels teruggekeerd.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.