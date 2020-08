Het is te druk in het Zuiderpark in Rotterdam. De gemeente heeft daarom besloten om het Zuiderpark te sluiten in de avond vanaf zondag. Tussen 22.00 uur 's avonds en 7.00 uur 's ochtends is het park dicht.

De maatregel wordt genomen om de drukte tegen te gaan en geldt tot nader order, laat de gemeente Rotterdam weten.

De ochtendactiviteiten van de zomercampus gaan wel gewoon door zoals gepland.