Een 19-jarige en 21-jarige man zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag gewond geraakt bij een steekincident op de Zwart Janstraat in Rotterdam. Een 38-jarige man uit Rotterdam is aangehouden als verdachte.

De steekpartij begon vermoedelijk na een verkeersruzie, meldt de politie. De verdachte en de twee slachtoffers reden met de auto in de straat in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2.00 uur, waarna een woordenwisseling tussen de twee is ontstaan. De verdachte en de twee mannen zijn vervolgens uit de auto gestapt om buiten verder te gaan met de verkeersruzie.

De mannen zijn door de verdachte in hun buik en arm gestoken. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis overgebracht. De verdachte is gevlucht na het incident, maar werd door de politie na onderzoek snel gevonden en aangehouden. De verdachte zit vast voor verhoor.