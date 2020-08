Woensdag ging de mondkapjesplicht in Rotterdam van start. Op de eerste dag deelde de politie dertig boetes uit aan mensen die stonden te demonstreren tegen de mondkapjesplicht. Er werd niemand aangehouden.

Op het Schouwburgplein in de Rotterdamse binnenstad kwamen zo'n zestig mensen samen om te protesteren tegen de mondkapjesplicht. De politie spreekt van een "kort moment van grimmigheid" omdat de betogers geen mondkapje droegen op plekken waar dit wel verplicht is.

De demonstranten liepen tijdens een mars door de stad over de Lijnbaan en de Korte Lijnbaan, waar een mondkapjesplicht geldt. De politie vroeg de demonstranten om een mondkapje op te zetten of anders het gebied te verlaten. Uiteindelijk ontvingen dertig mensen een boete, er werd niemand aangehouden.

Het idee achter de mondkapjesplicht is om vooral "coachend te handhaven". Het Openbaar Ministerie (OM) liet dinsdagavond aan NU.nl weten dat er voorlopig nog geen boetes zullen worden uitgeschreven bij het overtreden van de mondkapjesregels.

Aboutaleb tevreden over eerste dag met mondkapjesplicht

Burgemeester Ahmed Aboutaleb was woensdag in de stad aanwezig om te zien hoe aan de mondkapjesplicht werd voldaan. De burgervader was tevreden met wat hij zag. "Gisteren droeg niemand hier een mondkapje en nu zie ik dat veel mensen een mondkapje dragen. Het is geen 100 procent, maar dat hadden we ook niet verwacht. Maar tussen gisteren en vandaag zit toch een behoorlijk verschil."

Aboutaleb stelde samen met zijn collega Femke Halsema van Amsterdam de mondkapjesplicht in om het gedrag van mensen te beïnvloeden. Het besluit om het dragen van mondkapjes in bepaalde delen van de stad verplicht te stellen, kwam Aboutaleb op kritiek te staan van hoogleraren staatsrecht, die stelden dat het besluit tegen de grondwet in gaat. Dat bestrijdt Aboutaleb.

"De wet is helder: onder infectieziekten A is het mogelijk dat de voorzitter van de veiligheidsregio ruim mandaat krijgt. Ik krijg dat mandaat toegeschoven van de minister van Volksgezondheid. Die wet is ooit gemaakt door de regering, gesanctioneerd door de Tweede Kamer en daar moeten we mee dealen. Ik kan natuurlijk niet eigenstandig de grondwet naast mij neerleggen", zegt hij woensdag in gesprek met NU.nl.