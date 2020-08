Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag in hoger beroep dertien jaar en drie maanden celstraf geëist voor drugssmokkel in de Rotterdamse haven. De verdachte is een 69-jarige man uit Schiedam. Het OM verdenkt hem ook van het omkopen van een douanier.

De Schiedammer is op 15 maart 2017 veroordeeld tot een celstraf van veertien jaar. Het OM had toen zestien jaar geëist. De verdachte ging tegen het vonnis in hoger beroep, het OM niet.

Het OM acht, net als de rechtbank, in hoger beroep bewezen dat de man de organisator was van een aantal grote drugstransporten naar de Maasstad in 2014 en 2015. Een douanier zorgde er toentertijd voor dat de drugs zonder controle het land binnen konden komen. De douanier kreeg in mei een celstraf van veertien jaar opgelegd.

De zoon van de Schiedammer, die medeverdachte is, kreeg een celstraf van zes jaar opgelegd. Hij en het OM gingen beiden in hoger beroep. De zoon verschijnt vrijdag 4 september voor het Haagse gerechtshof.

Moordaanslag van zoon "raakvlakken" met zaak van verdachte

Een andere zoon staat op 2 september terecht in hoger beroep. Hij wordt verdacht van het plegen van een moordaanslag in een natuurgebied vlakbij Spijkenisse in maart van 2015. Het slachtoffer overleefde de aanslag. Volgens het OM heeft deze aanslag "raakvlakken" met de zaak van de 69-jarige Schiedammer.

De strafeis van het OM valt voor de Schiedammer lager uit dan voor de rechtbank. Het OM vindt enerzijds aansluiting bij het vonnis van de rechtbank en anderzijds heeft het te lang geduurd voordat de zaak in hoger beroep behandeld werd. Daarom is een strafvermindering van 5 procent van kracht.

Het bewijs tegen de verdachten is voor een groot deel gebaseerd op gesprekken die met afluisterapparatuur in de woning van de verdachte en zijn zoon zijn opgenomen. Ook werden ontmoetingen tussen de verdachte en de corrupte douanier geobserveerd.