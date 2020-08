De politie in Rotterdam zoekt getuigen die wellicht informatie hebben over drie mannen en een vrouw die zondagavond betrokken waren bij een overval op een woning aan de Henegouwerlaan.

Het 45-jarige slachtoffer uit Rotterdam had via het internet afgesproken met een vrouw. Ze waren samen naar een elektronicawinkel op het Binnenwegplein gegaan en kwamen rond 19.00 uur weer terug bij de woning van de man op de Henegouwerlaan.

Kort nadat ze binnen waren, kwamen er drie mannen het huis binnen. De mannen, die een mes bij zich hadden, eisten geld en de pasjes van de bewoner. De man is achtergelaten in de badkamer en de drie mannen en de vrouw zijn vertrokken. Het slachtoffer belde meteen de politie en liet zijn bankpassen blokkeren.

De politie is benieuwd of iemand de drie mannen en de vrouw zondagavond in en rond de woning van het slachtoffer op de Henegouwerlaan heeft gezien.