Een man is zondagochtend in zijn zij gestoken na een uit de hand gelopen burenruzie aan de Genuahof in Rotterdam. Een verdachte is aangehouden.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is bezig met een onderzoek en hoort getuigen. De identiteit van het slachtoffer en de verdachte is niet bekendgemaakt.

Het is nog onduidelijk hoe ernstig de verwondingen van het slachtoffer zijn en wat er precies gebeurd is.