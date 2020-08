De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag vier arrestaties verricht vanwege rijden onder invloed van alcohol in het centrum van Rotterdam.

De politie meldt dat de vier personen al in het eerste half uur van de controle aangehouden werden. Twee van hen waren niet in het bezit van een rijbewijs. Het hoogste resultaat bij de blaastest was 475 ugl.

Ook werd er tijdens de controle een persoon aangehouden vanwege openbaar dronkenschap. Een ander kreeg een proces-verbaal vanwege rijden zonder helm.