Een snackbar aan de Rietdijk in de Rotterdamse wijk Charlois is donderdagavond rond 22.15 uur overvallen door een man met een mes. De verdachte ging ervandoor met de kassalade in zijn bezit.

Een bezoeker van de snackbar is nog achter de overvaller aangerend, maar kon hem niet meer achterhalen.

De politie heeft met getuigen gesproken en camerabeelden bekeken. De verdachte is een man met een donkere huidskleur met een normaal postuur. Hij droeg een donker trainingspak met een capuchon en had zijn gezicht bedekt met donkere stof.