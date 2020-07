Een zestienjarige jongen is woensdagmiddag onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn portemonnee in het Spinozapark in Rotterdam.

De jongen liep rond 15.40 uur door het park naar huis nadat hij boodschappen had gedaan bij de supermarkt. Plotseling werd hij benaderd door een onbekende jongen die de telefoon van de jongen eiste. De verdachte liet daarop zien dat hij een vuurwapen bij zich droeg.

Ondanks de bedreiging weigerde de jongen zijn telefoon af te staan, waarna de overvaller hem op de grond werkte. Daarbij maakte hij de portemonnee van het slachtoffer afhandig, waarop hij in de richting van supermarkt Lidl wegvluchtte. De jongen riep om hulp, maar niemand hoorde dit.

De politie meldt dat het gaat om een jongen van ongeveer zeventien jaar oud met zwart haar. Hij droeg een zwarte pet, een wit shirt met lange mouwen en een lange spijkerbroek met zwarte schoenen. De politie roept getuigen op om zich te melden.