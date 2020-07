Tramreizigers in Rotterdam kunnen hun kaartje vanaf 1 augustus alleen nog betalen door te pinnen. Contant geld wordt in de ban gedaan door het Rotterdamse vervoersbedrijf RET. In de metro en bus kon al langer alleen gepind worden.

Met de maatregel wil RET de contactmomenten tussen personeel en klant verminderen in verband met het coronavirus. Daarnaast is het veiliger als werknemers geen contant geld meer bij zich hoeven te dragen.

Conducteurs dragen voortaan een mobiel pinapparaat waarmee reizigers contactloos kunnen betalen met hun pinpas, creditcard of daaraan gekoppelde telefoon of smartwatch.