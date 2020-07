De deur van een appartementencomplex aan de Van Adrichemweg in Rotterdam-Overschie is in de nacht van maandag op dinsdag beschoten, meldt de politie woensdag. Voor zover bekend zijn er geen personen gewond geraakt.

Uit buurtonderzoek is gebleken dat de portiek vermoedelijk rond 3.00 uur is beschoten. De politie heeft ter plaatse zeven hulzen aangetroffen.

De politie roept getuigen op zich te melden.