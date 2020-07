De politie heeft maandag in de zoektocht naar een ontsnapte tbs'er een opsporingsbericht verspreid. De tbs'er, een 61-jarige Rotterdammer, is eerder op maandag nog op de Coolsingel geweest.

De man werd in 1998 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar en tbs voor meerdere geweldsdelicten. Hij zat in resocialisatiehuis De Blink in Rotterdam voor de laatste fase van zijn tbs.

Volgens RTL is de man niet teruggekomen van zijn verlof. Hij werd op 4 juli nog betrapt bij een inbraak in het Zeeuwse Zoutelande, maar wist te ontkomen.

De man was daarna spoorloos, maar werd maandag toch gezien op de Coolsingel. De politie hoopt dat mensen meer kunnen vertellen over de eventuele verblijfplaats van de tbs'er.