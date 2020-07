Een mogelijke schietpartij heeft zaterdagavond plaatsgevonden rond het Spartapark in Rotterdam, zo meldt de politie maandag. De politie is op zoek naar getuigen.

Omwonenden van de Spaansebocht en Horvathweg belden zaterdag rond 21.30 uur de alarmlijn omdat zij meerdere schoten hoorden.

Agenten vonden op de Spaansebocht enkele hulzen maar troffen geen verdachten of gewonden aan. De politie onderzoekt of er mogelijk een schietpartij heeft plaatsgevonden en is op zoek naar getuigen.