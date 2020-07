Een dronken automobilist heeft in de nacht van zaterdag op zondag geprobeerd om met zijn auto over de trambaan van de Erasmusbrug in Rotterdam te rijden. Na ongeveer 250 meter kwam hij vast te zitten tussen de rails.

De politie greep in en arresteerde de man. Na een alcoholtest werd vastgesteld dat hij had gedronken.

Het voertuig is weggesleept en de trambaan is weer volledig toegankelijk voor het tramverkeer.