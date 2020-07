Een arrestatieteam van de politie is vrijdag uitgerukt om een man aan te houden die een vrouw tegen haar wil vasthield in een woning aan de Doedesstraat in Rotterdam. De man had daarnaast meerdere vuurwapens in zijn bezit.

De politie kreeg een melding dat een man een vrouw vasthield, waarna agenten ter plaatse wilden komen. Toen bleek dat de man mogelijk vuurwapens in zijn bezit had, werd besloten om een arrestatieteam ter plaatse te laten komen.

Nog voordat het team gearriveerd was, lukte het de vrouw om uit het huis te ontsnappen. Het arrestatieteam trad de woning binnen en hield de verdachte probleemloos aan. Er raakte niemand gewond.

Bij een doorzoeking werden drie vuurwapens gevonden. De politie nam de wapens in beslag, de man is ingesloten voor verder onderzoek.