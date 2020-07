De politie heeft vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van vrijheidsberoving in de Doedesstraat in Rotterdam. In de woning werden verschillende wapens aangetroffen.

De politie kreeg vrijdag een melding van vrijheidsberoving in een woning in de Doedesstraat. Er was mogelijk sprake van aanwezigheid van wapens, waardoor een arrestatieteam werd ingezet.

De politie trof buiten de woning een vrouw aan, die mogelijk werd vastgehouden in de woning door de man. De vrouw is ongedeerd, en is op dit moment in gesprek met de politie.

De politie trof verschillende wapens in de woning aan. Deze zijn in beslag genomen.

De politie doet verder onderzoek naar het incident.