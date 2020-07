Coöperatie VGZ UA heeft een tijdens een 'transfertweedaagse' geprobeerd om de wachtlijsten van Rotterdammers met veel voorkomende aandoeningen zoals angst, depressie of persoonlijkheidsproblematiek drastisch te reduceren. Voorafgaand aan de actie stonden er nog zo'n zevenhonderd mensen op de wachtlijst in Rotterdam, na de actie was ruim 90 procent van de wachtenden geholpen.

Een team van deskundigen voerde de transfertweedaagse, zoals de zorgverzekeraar de actie noemt, uit. Alle wachtenden werden gebeld, waarna de zorgbehoefte in kaart werd gebracht. De actie vond op 16 en 17 juli plaats.

VGZ startte in februari al een initiatief om vraag en aanbod binnen de zorg samen te laten komen, de zogeheten 'Transfertafel'. Het idee bij dit initiatief was om wachtenden bij een zorgaanbieder met een lange wachtlijst te verplaatsen naar zorgaanbieders met een kortere wachtlijsten. Dit was voorheen lastig, omdat gegevens van mensen op de wachtlijst wegens privacywetgeving niet zomaar gedeeld mocht worden.

De Transfertafel bleek een oplossing voor deze problemen, maar behoefde nog een opschoning van de wachtlijsten die tot dan toe erg vol waren. Daarom kwam op 16 en 17 juli een team van tien mensen van ggz-aanbieders bijeen om de wachtlijsten weg te werken. De transfertweedaagse bleek een succes: ruim 90 procent van de wachtenden kon worden geholpen.