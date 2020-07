De douane heeft donderdagavond een partij cocaïne van 500 kilo gevonden in een zeecontainer in de Rotterdamse haven. De container was afkomstig uit Brazilië.

De container was geladen met Low Carbon Ferro Chrome, een bepaalde ijzersoort, en kwam donderdagavond de haven binnen. Onder de partij vonden douaneambtenaren twintig sporttassen met in totaal vijfhonderd pakketten cocaïne.

De lading was bestemd voor een Rotterdams bedrijf dat vermoedelijk niets met de smokkel te maken heeft. De drugs zijn inmiddels vernietigd en er wordt een onderzoek gestart naar de smokkel.

Donderdagavond meldde het Openbaar Ministerie ook al dat er in een grootschalig onderzoek naar drugs in de Rotterdamse haven drie aanhoudingen zijn verricht. In totaal zitten er nu acht personen in dat onderzoek vast.